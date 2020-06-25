IPhone 12 станет первым смартфоном Apple с самой мощной зарядкой

Оно будет мощнее своего предшественника на 2 Вт.

Один из инсадеров под ником Mr White опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографии с зарядным устройством, которое получит грядущая новинка компании Apple - iPhone 12.

По информации источника, новый смартфон будет оснащен 20-ваттным адаптером с разъемом USB-C. Инсайдер не уточнил, будет ли быстрая зарядка доступной для всех моделей или ее получат только версии Pro.

Отметим, что в 2019 году Apple представила зарядное устройство мощностью 18 Вт для iPhone 11. Однако его получили только две версии: Pro и Pro Max

Ранее стало известно, что Apple представила операционную систему iOS 14.

Фото: Twitter / @laobaiTD

Видео: YouTube / Enoylity Technology