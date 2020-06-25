IPhone 12 станет первым смартфоном Apple с самой мощной зарядкой

Один из инсадеров под ником Mr White опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографии с зарядным устройством, которое получит грядущая новинка компании Apple - iPhone 12.
По информации источника, новый смартфон будет оснащен 20-ваттным адаптером с разъемом USB-C. Инсайдер не уточнил, будет ли быстрая зарядка доступной для всех моделей или ее получат только версии Pro.
Отметим, что в 2019 году Apple представила зарядное устройство мощностью 18 Вт для iPhone 11. Однако его получили только две версии: Pro и Pro Max
Ранее стало известно, что Apple представила операционную систему iOS 14.
Фото: Twitter / @laobaiTD
Видео: YouTube / Enoylity Technology
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