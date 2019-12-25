IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки

Его длина – 1,05 сантиметра, толщина – 3,04 мм.

В сети показали фото нового кабеля для зарядки iPhone с разъёмами USB-C и Lightning. Такой кабель должен появиться в комплекте iPhone 12 этой осенью.

От кабеля прошлых моделей он будет отличаться тканевой оплеткой. Такой материл должен сделать использование зарядного кабеля более долговечным. Источники сообщают, что кабель прошёл сертификацию IPhone . Его длина – 1,05 сантиметра, толщина – 3,04 мм.

Напомним, по слухам, в коробках iPhone 12 покупатели не найдут зарядное устройство и наушники EarPods.