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IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки
Сегодня, 16:46
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nastya960

IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки

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Его длина – 1,05 сантиметра, толщина – 3,04 мм. 

В сети показали фото нового кабеля для зарядки iPhone с разъёмами USB-C и Lightning. Такой кабель должен появиться в комплекте iPhone 12 этой осенью.

От кабеля прошлых моделей он будет отличаться тканевой оплеткой. Такой материл должен сделать использование зарядного кабеля более долговечным. Источники сообщают, что кабель прошёл сертификацию IPhone . Его длина – 1,05 сантиметра, толщина – 3,04 мм. 

Напомним, по слухам, в коробках iPhone 12 покупатели не найдут зарядное устройство и наушники EarPods. 

Теги: iphone, кабель
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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