III Женская выставка в галерее "Свиное рыло" АРТЛИКБЕЗ № 200. арт-гиды: Яков Кальменс, Вячеслав Корнев операторы: Игорь Борисов, Андрей Кузькин музыка: IVA NOVA Санкт-Петербург, 13 марта 2019 #артликбез #питер #спб #иванова #колхуи #kudagospb #рок #свиноерыло #артгид
III Женская выставка в галерее "Свиное рыло"
Безусловное событие месяца - Третья женская выставка в галерее "Свиное рыло". Участники: Алиса Юфа, Ася Маракулина, Вика Бегальская, Алена Терешко, Надя Косинская, Анна Ней, Фёдор Хиросигэ, Саша Качко, Вероника Рудьева-Рязанцева, Мария Кошенкова, Виргиния Рудиштерн, Женя Голанд, Наташа Юдина, Данита Пушкарева, Наташа Хабарова, Аня Дашевская, Вера Светлова, Аглая Суровая, Дарья Правда, Светлана Верёвкина, Александра Гарт, Надежда Ищук, Иванка, Вера Алёшкина, Лера Лернер, Надя Ишкиняева, Вера Виноградова,
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Теги: арт, артликбез, киноликбез, свиное рыло
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