ИГ* взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула

Боевики сообщили об атаке шестью ракетами.

Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за ракетную атаку аэропорта Кабула, которая произошла 30 августа. Об этом сообщает международное агентство новостей Reuters, ссылаясь на Telegram-канал, который ассоциируется с боевиками.

По данным СМИ, игиловцы* нанесли удар по воздушной гавани шестью ракетами.

Сегодня аэропорт в Кабуле подвергся обстрелу из пяти ракет. По информации агентства, системам противовоздушной обороны удалось отразить четыре из них. Собеседник уточнил, что в результате атаки никто из американцев не пострадал.

Напомним, 26 августа на одном из пропускных пунктов аэропорта в столице Афганистана произошел взрыв, вследствие которого погибли 13 военнослужащих Соединенных Штатов и около 200 афганцев

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает возможным дипломатическое признание "Талибана"* на Западе. Для признания Западом новой власти Афганистана боевики должны выполнить несколько условий.

Фото: Telegram / Битва Титанов

ИГ*, "Исламское государство"*, игиловцы* - террористическая организация, запрещена в РФ

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ