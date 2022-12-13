Hyundai пытается возобновить полноценную работу петербургского автозавода

По словам топ-менеджера завода Чон Хенчхоль, планы по возобновлению работы прорабатываются в компании ежедневно.

В Петербурге автоконцерн Hyundai планирует возобновить работу. Сейчас ведутся переговоры со Смольным и Минпромторгом, об этом сообщили в руководстве компании.

По словам топ-менеджера завода Чон Хенчхоль, планы по возобновлению работы прорабатываются в компании ежедневно.

Напомним, на заводе Hyundai в Петербурге приступили к увольнению сотрудников. Предприятие будет находиться в режиме простоя до конца января.

Ранее в Петербурге завершен процесс увольнения сотрудников завода Toyota. В компании работают 277 сотрудников, 76 из которых заняты в Северной столице.

Фото: Piter.tv