Hyundai пытается возобновить полноценную работу петербургского автозавода

В Петербурге автоконцерн Hyundai планирует возобновить работу. Сейчас ведутся переговоры со Смольным и Минпромторгом, об этом сообщили в руководстве компании.
По словам топ-менеджера завода Чон Хенчхоль, планы по возобновлению работы прорабатываются в компании ежедневно.
Напомним, на заводе Hyundai в Петербурге приступили к увольнению сотрудников. Предприятие будет находиться в режиме простоя до конца января.
Ранее в Петербурге завершен процесс увольнения сотрудников завода Toyota. В компании работают 277 сотрудников, 76 из которых заняты в Северной столице.
Фото: Piter.tv
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