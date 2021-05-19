Вице-премьер считает, что надо делать ставку на железную дорогу.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил нецелесообразность строить метро в городах-миллионниках. Об этом он рассказал на совещании по реализации послания президента Федеральному собранию. Его слова приводит "РИА Новости".

Мы считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, пока надо делать ставку на железную дорогу. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Он также отметил, что в таких городах необходимо закончить начатые проекты минимальными затратами, но "не теми деньгами, о которых они называют. По словам вице-премьера, бюджеты на достраивание метро оказываются слишком высокими.

Ранее были раскрыты станции метро в Петербурге, которые могут получить "федеральное" финансирование.

Видео: kremlin.ru