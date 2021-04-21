Вице-премьер РФ рассказал о планах по масштабному строительству дорог.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин не сомневается в готовности трассы Москва - Казань - Екатеринбург к 2024 году. Об этом чиновник рассказал в интервью журналистам телеканала "Россия-24" после оглашения Владимиром путиным послания к Федеральному собранию. Спикер уверен, что правительство сможет выполнить поручение главы государства к указанному сроку.

До Казани до конца 2023 года запланировали построить. До Екатеринбурга - до 2024 года. Мы никогда еще не строили за 3,5 года такие дороги. Эта командная работа позволяет нам с уверенностью говорить, что мы поручение президента выполним. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что сроки строительства чиновники сократят за счет снижению излишних требований к проектированию и "штабной работе". Хуснуллин заметил, что во многих регионах России не хватает дорог. При этом власти на местах могут брать кредит на развитие инфраструктуры на 15 лет под дешевую процентную ставку. Чиновник полагает, что необходимость глобального дорожного строительства в РФ сохранится еще на протяжении минимум 20 лет.

Скоростную дорогу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга.

Видео: YouTube / Россия 24