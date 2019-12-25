Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

Правительство и ЦБ разрабатывает условия для программы по ИЖС.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил журналистам, что ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней. По данным чиновника, пилотный проект по специальной ипотечной программе для ИЖС (индивидуального жилищного строительства) совместно подготовят кабинет министров и Центробанк.

Наверное, он будет подороже, чем обычный, потому что нет залога реального. Мы его в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и перекредитоваться по стройке. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что в России фиксируется высокий спрос на ипотеку под ИЖС. Это направление является одной из точек развития отрасли.В послании к Федеральному Собранию в 2020 году Владимир Путин говорил о том, что просит поддержать индивидуальное жилищное строительство за счет разработки для него удобных инструментов.

Хуснуллин сообщил, что дефицит рабочих в сфере строительства достигает около 2 млн человек.

Фото: Piter.tv