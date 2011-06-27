Хуснуллин назвал сроки создания гарантированного запаса воды в Крыму

Проблема полностью будет решена к 2024 году.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин назвал сроки создания гарантированного запаса пресной воды в Крыму. Об этом чиновник заявил в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Спикер рассчитывает на то, что стабильное обеспечение водой жителей полуострова власти достигнут к 2024 году.

Мы половину вопроса решим в этом году. До 2024 года - за 2022-й, 2023-й - мы решим все запланированные объемы работ. Это даст нам примерно еще плюс 300 тысяч кубов в сутки. У нас появится гарантированный запас. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил, что сейчас сомнений в том, что крымчане будут обеспечены пресной водой, нет. Он заметил, что все необходимые решения по данной проблеме приняты, денежные средства выделены государством. Сейчас чиновникам необходимо только постоянно системно работать над вопросом.

В Крыму запустят два водовода для обеспечения поставок воды в засуху.

Видео: YT / Россия 24