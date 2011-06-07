Хуснуллин сообщил, что дефицит рабочих в сфере строительства достигает около 2 млн человек

РФ столкнулась с трудностями из-за оттока мигрантов, связанного с закрытыми границами.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что трудовой дефицит в сфере строительства достигает около 1,5-2 млн человек. При этом зарплаты рабочих увеличились где-то в 50 процентов, а где-то - в два раза.

То есть даже платя в два раза большую зарплату, собрать людей крайне сложно. Мы считаем, что это один из основных сдерживающих факторов развития всей стройки. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт объяснил, что на данный момент в стране наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки и снижение числа зараженных коронавирусом. В связи с этим правительство поднимет вопрос об упрощении въезда на территорию РФ трудовых мигрантов. Однако, ситуацию чиновники также будут решать за счет обучения собственных граждан и переквалификации кадров.

Хуснуллин назвал сроки создания гарантированного запаса воды в Крыму.

Фото: Piter.tv