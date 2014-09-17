Хуснуллин не поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов

Вице-премьер предлагает развивать имеющиеся города, а не тратить огромные средства на возведение новых.

В России следует благоустраивать существующие города, а не строить новые. Такое мнение выразил в интервью ТАСС вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее рассказал о строительстве новых городов в Сибири. По его мнению, новые населенные пункты в этой части страны могут быть возведены между Братском и Красноярском, а также рядом с Канском и Лесосибирском.

На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект – это колоссальная нагрузка на инфраструктуру. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

По его мнению, следует оценивать каждый конкретный случай. В числе городов, которые Хуснуллин предлагает развивать, находятся Братск и Нерюнгри. Он уверен, что у этих городов большой потенциал и в них стоит вкладывать деньги, "чтобы люди там жили, а не на вахту ездили".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что население в 146 миллионов человек для страны недостаточно.

Видео: Youtube / ТАСС