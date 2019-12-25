Huawei показала беспроводные наушники FreeBuds 3i

Ориентировочная цена наушников – 100 евро.

Компания Huawei представила на европейском рынке полностью беспроводные наушники погружного типа FreeBuds 3i. Они поступят в продажу во второй половине мая.

Для обмена данными с гаджетом используется беспроводная связь Bluetooth 5.0. У каждого наушника имеется три микрофона, система шумоподавления. Также разработчик утверждает, что во время разговор наблюдается высокое качество голоса.

Автономное время работы – 3,5 часа при прослушивании музыки. Зарядный футляр позволяет увеличить время работы до 14,5 часов. Также наушниками можно управлять с помощью касаний. Двойное постукивание позволит включить или приостановить музыку. Каждый наушник весит 5,5 грамма.

Ориентировочная цена наушников – 100 евро.

Ранее Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+.

Фото: Huawei