Хронометраж фильма "Вечные" составил 2 часа 30 минут

Премьера состоится в российском прокате 4 ноября.

Стала известна продолжительность нового фильма Marvel под названием "Вечные". Он стал одним из самых продолжительных проектов киновселенной с хронометражем 2 часа 30 минут. Схожие показатели имеют "Войны бесконечности". Однако самым длинным фильмом Marvel остаются "Мстители: Финал", которые длятся три часа.

По словам инсайдеров, у "Вечных" будет две сцены после титров. Сюжет расскажет о расе генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 млн лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными способностями "Вечные" на протяжении тысячелетий скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.

В фильме сыграли Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Джемма Чан и др. Премьера запланирована на 4 ноября.

Ранее мы писали, что в сериале "Властелин колец" появятся чернокожие хоббиты.

Видео: YouTube / MARVEL Россия