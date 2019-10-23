Honor представил "молодежный" смартфон Honor 20 Lite

Новинка получила чип Kirin 710F и 6,3-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей.

Компания Honor представила новый смартфон из линейки Honor 20. Официальное название устройства Honor 20 Youth Edition, однако россиянам он будет знаком как Honor 20 Lite.

Новинка получила чип Kirin 710F, а также 6,3-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Одной из главных особенностей смартфона стал встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Это первое устройство из линейки Honor 20, которое имеет подобное расположение дактилоскопического датчика.

У Honor 20 Lite есть три модификации оперативной памяти: 4, 6 или 8 Гб ОЗУ. При этом вариантов объема флэш-памяти всего два: 64 и 128 Гб.

Устройство имеет тройную камеру с датчиками на 48, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера, расположенная в каплевидном вырезе, снимает в разрешении 16 Мп.

Помимо всего прочего, смартфон оснащен USB-C портом и 3.55-мм джеком. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Новинка поступит в продажу 11 ноября. За модель с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти придется отдать 198 долларов. Версия 6/128 Гб будет стоить 240 долларов, а самый топовый вариант с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб флэш-памяти обойдется покупателям в 270 долларов.

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Видео: YouTube / Argus World