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Хоккеисты "Торпедо" отправились в Петербург на игру со СКА
Сегодня, 10:58
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Хоккеисты "Торпедо" отправились в Петербург на игру со СКА

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Команда начала свое путешествие 28 февраля на поезде "Волга", который стал символом клуба.

Хоккеисты клуба "Торпедо" отправились в Петербург на поезде, где 1 марта состоится первый матч против команды СКА. Пресс-служба клуба опубликовала фотографию из купе со спортсменами.

Команда начала свое путешествие 28 февраля на поезде "Волга", который стал символом клуба. Время в пути ожидается около 15 часов. В регулярном сезоне СКА занял второе место, в то время как "Торпедо" заняло седьмую позицию. Обе команды уже встречались друг с другом дважды в ходе регулярного сезона.

В прошлогоднем плей-офф СКА также стал соперником "Торпедо" и одержал победу во всех четырёх матчах.

Ранее мы сообщили о том, что СКА провёл открытую тренировку в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ХК Торпедо

Теги: санкт-петербург, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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