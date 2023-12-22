Хоккеисты "Торпедо" отправились в Петербург на игру со СКА

Команда начала свое путешествие 28 февраля на поезде "Волга", который стал символом клуба.

Хоккеисты клуба "Торпедо" отправились в Петербург на поезде, где 1 марта состоится первый матч против команды СКА. Пресс-служба клуба опубликовала фотографию из купе со спортсменами.



Команда начала свое путешествие 28 февраля на поезде "Волга", который стал символом клуба. Время в пути ожидается около 15 часов. В регулярном сезоне СКА занял второе место, в то время как "Торпедо" заняло седьмую позицию. Обе команды уже встречались друг с другом дважды в ходе регулярного сезона.



В прошлогоднем плей-офф СКА также стал соперником "Торпедо" и одержал победу во всех четырёх матчах.

Ранее мы сообщили о том, что СКА провёл открытую тренировку в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ХК Торпедо