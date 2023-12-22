СКА провёл открытую тренировку в Петербурге

В ходе тренировки для болельщиков команды провели розыгрыш призов.

Хоккейный клуб СКА провёл для всех желающих открытую тренировку перед первым раундом плей-офф КХЛ сезона 2023/24. "СКА Арену" можно было посетить бесплатно во вторник, 27 февраля.

В ходе тренировки для болельщиков команды провели розыгрыш призов. Главный тренер команды Роман Ротенберг подарил фанатам шайбы, а нападающие Сергей Толчинский и Максим Федотов вручили победителям розыгрыша клюшки. Для посетителей была организована автограф-сессия.

Первый матч плей-офф СКА против "Торпедо" пройдёт 1 марта. Сейчас по итогу регулярного чемпионата СКА набрал 95 очков, заняв второе место в Западной конференции.

Ранее Ротенберг объяснил проигрыш СКА "Куньлуню".

Фото: СКА (архив)