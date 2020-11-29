Хоккеисты СКА записали поздравление ко Дню матери на видео

Сначала спортсмены рассказали, что значит для них слово "мама".

В воскресенье, 29 ноября, Хоккеисты СКА записали поздравление ко Дню матери. Видеозапись появилась на официальной страничке хоккейного клуба в социальной сети "ВКонтакте".

В ролике спортсмены рассказали, что для них значит слово "мама". После спортсмены пожелали всем мамам здоровья, счастья, пообещали, что сделают для этого абсолютно все.

Напомним, что в День матри празднуют в последнее воскресенье ноября.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга поздравили горожан с Днем матери.

Видео:Хоккейный клуб СКА/вк