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Хоккеисты СКА записали поздравление ко Дню матери на видео

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Сначала спортсмены рассказали, что значит для них слово "мама".

В воскресенье, 29 ноября, Хоккеисты СКА записали поздравление ко Дню матери. Видеозапись появилась на официальной страничке хоккейного клуба в социальной сети "ВКонтакте".

В ролике спортсмены рассказали, что для них значит слово "мама". После спортсмены пожелали всем мамам здоровья, счастья, пообещали, что сделают для этого абсолютно все. 

Напомним, что в День матри празднуют в последнее воскресенье ноября. 

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга поздравили горожан с Днем матери.

Видео:Хоккейный клуб СКА/вк

Теги: день матери, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Хоккей,

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