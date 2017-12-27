Ход предстоящих президентских выборов будут контролировать говорящие урны

В ход пойдут видеокамеры, урны с подсчетом голосов и QR-коды.

На период выборов, которые состоятся 18 марта 2018 года, россиянам приготовили несколько сюрпризов, которые должны предотвратить фальсификацию выборов, сообщает 29 января "Экономика сегодня".

Первым нововведением в 2018 году стала возможность голосования в любой точке страны. Чтобы стать "мобильным избирателем" достаточно подать заявление в МФЦ, портал "Госуслуги" или обратиться в избирательную комиссию.А протоколы, в которых будут отражаться результаты подсчета голосов, оснастят специальными QR-кодами.

Главной гордостью на предстоящих выборах должны стать так называемые "говорящие" урны. Их разработали в МГТУ им. Баумана. Новые электронные КОИБы будут оснащены экранами, на которых будет отмечаться количество опущенных бюллетеней. А когда урны переведут в режим для подведения итогов, устройства огласят результаты вслух.

Создатели убеждены, что с помощь такой инновации выборы будет невозможно фальсифицировать.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Собчак собрала 101 000 подписей на выборы президента, а 28 января в ходе акции "Забастовка избирателей" в Москве Алексея Навального увезли на автозаке.