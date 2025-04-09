Хегсет: США намерены уменьшить контроль Китая над Панамским каналом

В Пентагоне раскрыли планы по недопущению усиления влияния "коммунистического КНР" над объектом.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе намерена добиться уменьшения контроля со стороны Китая и китайских компаний над функционированием Панамского канала. Соответствующее заявление сделал перед журналистами министр обороны США Пит Хегсет. Иностранный чиновник выступил публично в Панаме на конференции, посвященной вопросам безопасности в регионе Центральной Америки. Эксперт назвал ситуацию с каналом неприемлимой, так как безопасность объекта является ключевым вопросом для национальных интересов Вашингтона. В США намерены помешать какой-либо стране мире угрожать исправности и работе канала.

Вместе мы заберем обратно Панамский канал из-под влияния Китая. Мы сделаем это совместно с единомышленниками из числа союзников и партнеров. Базирующиеся в Китае компании продолжают контролировать важнейшую инфраструктуру в зоне канала, что дает Китаю возможность вести наблюдение за происходящим в Панаме. Пит Хегсет, глава Минобороны США

Дополнительно Пит Хегсет заострил внимание СМИ на том, что США и Панама проводят сейчас совместные военно-морские учения. Специалисты из Пентагона намерены активизировать подобные мероприятия в долгосрочной перспективе.

Трамп анонсировал оборонный бюджет в размере около $1 трлн.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX