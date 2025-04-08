Трамп анонсировал оборонный бюджет в размере около $1 трлн

Глава США и шеф пентагона подтвердили информацию СМИ.

Америанский президент-республиканец Дональд Трамп анонсировал оборонный бюджет страны в размере около одного триллиона долларов. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами, принимая в Белом доме израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с рабочим визитом. Власти из Вашингтона указали СМИ с гордостью, то речь идет о самом большом военном бюджете, который когда либо предоставлялся военнослужащим и Пентагону. на данный момент документ уже подготовлен. Такое заявление лидер США сделал, рассуждая об операции против повстанцев в Йемене.

Мы также фактически одобрили бюджет, который составляет <…> приблизительно $1 трлн, $1 трлн. Никто такого еще не видел. <…> Мы должны быть сильными, вокруг сейчас очень много плохих сил, поэтому мы одобрим бюджет, и я горд сказать, это будет самый большой бюджет, который мы предоставляли военным. Дональд Трамп, глава США

Министр по обороне США Пит Хегсет присутствовал на мероприятии. Однако американский чиновник не стал сразу комментировать слова президента о новом бюджете. Позже он опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором написал о том, что страну скоро ожидает первый триллионный бюджет на военные нужды.

Трамп: контроль США над Газой был бы позитивным фактором.

Фото и видео: Белый дом