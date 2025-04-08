Трамп: контроль США над Газой был бы позитивным фактором

Глава США указал, что передача Израилем палестинского анклава не сработала на благо мира.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп считает, что передача контроля над сектором Газа Вашингтону стала бы позитивным фактором для всего региона. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами, принимая в белом доме израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с рабочим визитом. Глава государства назвал палестинский анклав "невероятно важным куском недвижимости", но при этом одним из самых опасных мест на планете.

Наличие там силы мира, подобной США, контролирующей сектор Газа и владеющей им, стало бы хорошим фактором... Это никогда, никогда не следовало отдавать Израилем. Не знаю, почему они это сделали. Точнее, знаю: потому что им обещали мир. Однако это сработало не лучшим образом. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Дональд Трамп четвертого февраля 2025 года на совместной пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил о том, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Американский политический лидер публично высказался за переселение местного населения в другие государства региона, которые, по его словам, могли бы "заплатить за это".

Трамп заявил, что ЕС придется закупать у США энергоресурсы.

Фото и видео: Белый дом