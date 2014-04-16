Глава государства отметил, что с его приходом начинается новая эра в истории Аргентины.

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины. Церемония инаугурации состоялась в здании конгресса.

Новый глава государства сменил на этом посту Альберто Фернандеса, который был лидером Аргентины с 2019 года. Он передал Милею президентскую ленту и жезл. После этого новый президент принес присягу и официально вступил в должность сроком на четыре года.

В своей первой президентской речи Милей отметил, что с его приходом начинается новая эра в истории страны. Он подчеркнул, что речь идет об эре мира, развития, свободы и прогресса. Он также подверг критике действия прежнего кабмина в сфере экономики и пообещал провести реформу в этом направлении.

Ранее Милей заявил, что намерен сотрудничать со странами свободного мира.

Видео: YouTube / AFP News Agency