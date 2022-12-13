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Харзы в Ленинградском зоопарке обрадовались приходу весны

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Зверьков зовут Сильвер и Катрина. Сотрудники запечатлели их весёлую игру в вольере.

Животные Ленинградского зоопарка постепенно ощущают приближение тепла.  Накануне харзы (жёлтогрудые куницы) устроили весенние игрища. Видео со зверьками опубликовали сотрудники зверинца в социальных сетях.

Парочку харз зовут Сильвер и Катрина. Судя по кадрам, они нашли для себя игрушку в виде куска тряпки.

Харза является самым крупным представителем семейства куньих. В России зверьков чаще всего можно встретить на Дальнем Востоке.

Ранее мы сообщили о том, что юным капибарам из Ленинградского зоопарка дали имена.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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