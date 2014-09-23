Харрис ушла от ответа на вопрос, готова ли она возглавить США вместо Байдена

Вице-президент США назвала "своего кандидата" на следующих выборах главы государства.

Американский вице-президент Камала Харрис ушла от ответа местным журналистам на вопрос о том, готова ли она при необходимости возглавить страну вместо действующего главы государства, члена Демократической партии Джо Байдена, намеренного переизбраться на второй срок высшего поста в США. В эфире телеканала CBS иностранная чиновница прокомментировала призывы некоторых однопартийцев о необходимости выхода кандидата Джо Байдена из президентской гонки в пользу другого представителя движения.

Я горжусь быть напарницей Джо Байдена... Джо Байден - наш кандидат. Камала Харрис, вице-президент США

Напомним, что после неудачного выступления Джо Байдена на телевизионных дебатах с членом Республиканской партии Дональдом Трампом все больше сторонников демократов усомнились в способности действующего лидера Белого дома выполнять взятые на себя президентские обязанности. Как сообщил телеканал CNN, все больше представителей Демократической партии выступают за его снятие кандидатуры Джо Байдена с президентской гонки.

Харрис считает главными в отношениях США с Африкой сферы демократии и цифровизации.

Фото и видео: YouTube / CBS News