Харрис расхохоталась во время разговора с Байденом

Вице-президент США странно отреагировала на ответ своего шефа.

Американский вице-президент Камала Харрис, собирающаяся получить номинацию от Демократической партии США в качестве кандидата на пост главы государства, расхохоталась во время телефонного разговора с действующим президентом Джо Байденом. Инцидент произошел во время громкой связи, когда политик выступала перед аудиторией в предвыборном штабе. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Харрис. На мероприятии спикера громко засмеялась, когда обратилась к своему руководителю с вопросом.

Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты? Камала Харрис, вице-президент США

В ответ похожий на Джо Байдена голос заметил, что "смотрит", после чего вице-президент снова залилась смехом. Авторы местного издания The Daily Mail указали читателям на то, что Камала Харрис давно известна общественности своим "диким смехом в случайные моменты", из-за чего бывший президент Дональд Трамп, член Республиканской партии дал ей прозвище "Смеющаяся Камала".

Харрис назвала избирательную кампанию в США американскими горками.

Фото и видео: YouTube / Kamala Harris