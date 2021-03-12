Должность получил Меррик Гарленд.

Вице-президент США Камала Харрис привела к присяге нового министра юстиции США. Трансляцию мероприятия вели местные телеканалы. Известно, что должность получил генеральный прокурор страны Меррик Гарленд.

Планировалось, что торжественная церемония состоится в административном здании имени Эйзенхауэра, которое примыкает к Белому дому. Однако позже чиновники решили организовать событие в здании Минюста США, как это делалось при 44-ом президенте Бараке Обаме.

Напомним, что в 2016 году именно Барак Обама выдвинул кандидатуру Меррика Гарленда на должность члена Верховного суда США. Однако тогда американский Сенат Конгресса заблокировал кандидатуру, так как его большинство составляли республиканцы. Решение они приняли по внутриполитическим соображениям. В результате Гарланд не смог дойти даже до слушаний и голосования.

Харрис привела к присяге министра ЖКХ Маршу Фардж.

Видео: YouTube / The Hill