Харрис привела к присяге министра ЖКХ Маршу Фардж

Пост получила 68-летняя афроамериканка.

Вице-президент США Камала Харрис привела к присяге министра жилищного строительства и городского развития США. Трансляцию вели национальные телеканалы. Церемония проводилась в онлайн-формате. Известно, что по видеосвязи 68-летняя Марша Фардж повторила за чиновницей текст присяги. Она извинилась, что не может лично присутствовать на мероприятии, так как ее матери в следующем месяце исполнится 90 лет.

Напомним, что кандидатуру Фардж утвердил Сенат Конгресса США. После этого ей пришлось покинуть пост члена Палаты представителей от штата Огайо. В настоящее время Марша является второй афроамериканкой в истории государства, которой доверили управление министерством ЖКХ. На предыдущем посту она входила в комитет, который занимался вопросами сельского хозяйства, образования, трудовой занятости и жилищного управления.

Напомним, что 10 марта Сенат утвердил выдвинутую президентом США Джо Байденом кандидатуру 45-летнего Майкла Регана. Чиновник займет пост руководителя Агентства по охране окружающей среды. Его также приведут к присяге в ближайшее время.

Камала Харрис привела к присяге министра энергетики.

Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now