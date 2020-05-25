Характеристики смартфона Realme X3 SuperZoom утекли в сеть

За 12 Гб оперативной и 256 Гб накопительной памяти покупателю придётся выложить 1,5 тысячи евро.

В сеть утекли характеристики смартфона Realme X3 SuperZoom, который базируется на платформе Snapdragon 855+. Данные опубликованы на портале iXBT.com.

Гаджет будет иметь аккумулятор емкостью 4,2 тысячи мА/ч, функцию быстрой зарядки, сканер отпечатка пальца и порт USB-C. Экран – 6,6 дюйма с разрешением Full HD+. Фронтальная камера имеет два модуля на 32 и 8 Мп. У основной камеры сразу четыре датчика: Samsung GW1 в 64 Мп, датчик в 8 Мп для пятикратного оптического зума, 8 Мп с широкоугольным объективом и 2 Мп для макросъемки.

Гаджет выпустят в двух цветах – синем и белом. За 12 Гб оперативной и 256 Гб накопительной памяти покупателю придётся выложить 1,5 тысячи евро.

Ранее Realme привезла в РФ сверхбыстрые смартфоны среднего класса.

Видео: YouTube/ Argus World