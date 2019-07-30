Хакеры RaHDit подсчитали потери россиян из-за мошенников с Украины

Специалист объяснил схему работы преступников в колл-центрах на Украине.

Хакеры из кибергруппировки RaHDit подсчитали потери граждан России из-за мошенников с Украины. В ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" специалист на условиях анонимности отметил, что ущерб от преступных колл-центров, которые работают до сих пор, составляет сотни миллионов рублей. В основном подобные организации работали на востоке страны, большое количество центров сохраняется на территории Днепропетровска. Эксперт пояснил, что когда ВС РФ вошли в город Бердянск, то смогли захватить один из подобных колл-центров со всем оборудованием. При этом сотрудники успели скрыться. Военные получили данные о схеме работы мошенников с "клиентами". В частности, на каждую возрастную категорию есть свой план, написанный профессиональными психологами.

Это — отдельные группы. Можно сказать, что это — организованные преступные группировки с четкой иерархией, с очень сильной дисциплиной, сильными штрафами, и в то же время там платят неплохие деньги для украинцев. хакер из RaHDit

Хакер пояснил, что мошенники хорошо говорят по-русски, практически без акцента, имеют хорошо поставленную речь и ориентируются в современных реалиях.

В RaHDIt рассказали об оружии российских хакеров в кибервойне против Киева.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости