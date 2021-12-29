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Хачанов вышел в третий круг турнира в Дохе
Сегодня, 7:35
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Хачанов вышел в третий круг турнира в Дохе

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Россиянин выиграл у финна Эмиля Руусувуори.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Дохе. Призовой фонд международного турнира в 2022 году составит более одного миллиона долларов. Под шестым номером спортсмен из РФ обыграл в рамках второго круга финского представителя Эмиля Руусувуори. Игра завершилась с результатом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

В следующем раунде россиянин Карен Хачанов выступит на корте против хорвата Марина Чилича.

Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге Australian Open.

Фото: Pixabay.com

Теги: второй круг, доха, карен хачанов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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