Россиянин выиграл у финна Эмиля Руусувуори.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Дохе. Призовой фонд международного турнира в 2022 году составит более одного миллиона долларов. Под шестым номером спортсмен из РФ обыграл в рамках второго круга финского представителя Эмиля Руусувуори. Игра завершилась с результатом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

В следующем раунде россиянин Карен Хачанов выступит на корте против хорвата Марина Чилича.

Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге Australian Open.

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