Хабиб Нурмагомедов: психологически я намного сильнее Макгрегора

Спортсмен сообщил, что иногда испытывает страх поражения.

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов заявил о том, что психологически он намного более сильный, чем ирландец Конор Макгрегор. Боец смог завоевать чемпионский титул UFC в легком весе в 2018 году, победив американца Эла Яквинту. После этого он успешно трижды защитил титул. Его оппонентами стали Конор Макгрегор, американцы Дастин Пуарье и Джастин Гэтжи.

Один из главных ключей к успеху - терпение и беспристрастность. Конор бьет очень хорошо, но в этом бою я был на другом уровне, нежели он. В ментальной составляющей. Не играло тогда роли, кто сильнее бьет. Хабиб Нурмагомедов, российский боец

Спортсмен заметил, что никогда не ломался в психологическом плане. При этом у его присутствовал страх поражения, но при этом его мотивацией было предстоящее соревнование. Он понимал, что может проиграть в том случае, если не будет достаточно тренироваться. Хабиб заметил, что в мире много атлетов, но чемпионов - мало, так как они мыслят иначе, чем остальные спортсмены.

Нурмагомедов знал о переходе Роналду в "МЮ" еще месяц назад.

Фото: Piter.tv