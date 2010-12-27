Следующий бой Нурмагомедова может состояться в Петербурге

Российский боец смешанных боевых искусств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов хочет провести следующий бой в России. Об этом пишет ТАСС.
Спортсмен заявил о желании подраться в Москве или Петербурге. По этому поводу уже ведутся переговоры. Следующий бой Нурмагомедова с 80-ти процентной вероятностью состоится в России.
На счету 30-летнего бойца 28 побед и ни одного поражения. В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби Нурмагомедов во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг). Россиянин сразился с американцем Дастином Пуарье.
Ранее мы писали, что Нурмагомедов "побил" Бузову по количеству подписчиков в Instagram.
Фото: Instagram / khabib_nurmagomedov
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