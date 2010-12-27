  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Следующий бой Нурмагомедова может состояться в Петербурге
Сегодня, 10:27
86
Alena_Zinovieva

Следующий бой Нурмагомедова может состояться в Петербурге

0 0

На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения.

Российский боец смешанных боевых искусств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов хочет провести следующий бой в России. Об этом пишет ТАСС.

Спортсмен заявил о желании подраться в Москве или Петербурге. По этому поводу уже ведутся переговоры. Следующий бой Нурмагомедова с 80-ти процентной вероятностью состоится в России.

На счету 30-летнего бойца 28 побед и ни одного поражения. В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби Нурмагомедов во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг). Россиянин сразился с американцем Дастином Пуарье.

Ранее мы писали, что Нурмагомедов "побил" Бузову по количеству подписчиков в Instagram.

Фото: Instagram / khabib_nurmagomedov

Теги: смешанные боевые искусства, хабиб нурмагомедов, чемпион ufc
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии