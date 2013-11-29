HMD Global представила телефон Nokia 5710 XpressAudio

Компания HMD Global представила новый телефон Nokia 5710 XpressAudio. Главной особенностью модели являются встроенные в корпус беспроводные наушники.
Nokia 5710 XpressAudio оснастили экраном формата QVGA и диагональю 2,4 дюйма. Под ней расположена классическая клавиатура с буквами и цифрами. Работу гаджета обеспечивает процессор Unisoc T107. Емкость батареи составляет 1450 мАч.
Телефон поддерживает установку двух SIM-карт. В нем также есть камера VGA, FM-тюнер и слот для карт microSD до 32 ГБ. Его рыночная стоимость составит около 70 евро.
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Фото: hdmglobal.com
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