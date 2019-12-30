HBO выпустит приквел "Игры престолов" не ранее 2022 года

События приквела развернутся за три века до GOT.

Представитель канала HBO назвал примерные сроки выхода приквела шоу "Игры престолов". Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на комментарий программного директора канала Кейси Блойса.

Приквел будет иметь название "Дом Дракона" (House of Dragon) и являться спин-оффом о Таргариенах. Ждать новинку стоит не ранее 2022 года. Большей информации Блойс не смог дать, так как проект находится на самой первоначальной стадии разработки.

События приквела развернутся за три века до событий, показанных в "Игре престолов". В первом сезоне создатели обещают десять серий.

В 30 лет умер актер из "Игры престолов" Эндрю Данбар.

Видео: YouTube/ Daryl Dixon