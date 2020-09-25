HBO Max показал трейлер "Полиции Токио" с Элгортом

Сериал выйдет на стриминговом сервисе.

Американский стриминговый сервис HBO Max показал трейлер нового сериала "Полиции Токио" с актером Энселом Элгортом в главной роли. Артист известен широкой публике по роли в картине "Малыш на драйве". Его напарником по фильму стал Кэн Ватанабэ (из "Последнего самурая").

Сюжет проекта связан с работой журналиста Джейка Адельштейна (роль которого досталась Элгорту). Представитель СМИ ещё в молодости переехал в Японию и начал работать там в местном англоязычном издании "Ёмиури симбун". Молодой человек отвечал в издании за раздел криминальной хроники. Он освещал на протяжении многих лет нелицеприятную сторону японской столицы на страницах газет. Ватанабе сыграет в проекте Хирото Катагири — детектива из отдела по борьбе с организованной преступностью. Мужчина присматривает за Джейком, помогая ему в работе.

Первые три эпизода запланированы к выходу на онлайн-сервисе 7 апреля. Далее каждую неделю создатели будут выпускать но новому эпизоду. Финальная серния "Полиции Токио" состоится 28 апреля.

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Фото и видео: YouTube / HBO Max