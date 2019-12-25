Съемки специального эпизода сериала "Друзья" начнутся 5 апреля

В проекте примут участие те же актеры, что и в оригинальной версии.

HBO Max назвал дату начала съемок специального эпизода сериала "Друзья". Проект стартует 5 апреля. Специальный эпизод будут снимать там же, где снимали оригинал – в городе Бербанк.

В проекте примут участие Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан и Дэвид Швиммер. Также в спецэпизоде появятся создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

Ранее Лиза Кудроу, исполнившая роль Фиби Буффе в "Друзьях", рассказала, что спецэпизод не будет продолжением или перезагрузкой сериала. Это будет совершенно новый фильм, актеры сыграют других персонажей.

При этом долгожданное воссоединение "Друзей" будет сниматься в тех же декорациях, что и 26 лет назад. Встреча главных героев будет похожа на передачу.

В сентябре 2020 года сериалу "Друзья" исполнилось 26 лет. С 1994 по 2004 гг. вышло 10 сезонов. Ситком с большим успехом транслировали в различных странах мира, в том числе в России.

Ранее мы писали, что "Фаберже" выпустит яйцо за 2,2 млн долларов в честь десятилетия "Игры престолов".

Фото: кадр из сериала "Друзья"