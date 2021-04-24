ХАМАС вошли в еще один город в Израиле - Ашкелон

Радикалы находятся в Ашкелоне и Сдероте.

Боевики из радикального движения ХАМАС, запрещенного на территории еврейского государства, вошли в еще один город на территории Израиля. Соответствующие сведения опубликованы в немецком издании Bild. Западные СМИ уточнили, что речь идет об Ашкелоне, а ранее палестинские бойцы проникли в Сдерот. Военный аналитик газеты Германии Юлиан Репке отмечает, что ранее подобного масштабного нападения ХАМАС на Израиль никогда не было.

Террористы захватили центр города Ашкелон после прорыва из сектора. Сдерот также, судя по всему, частично находится под контролем ХАМАС. Это означает войну. материал Bild

Напомним, что город Ашкелон располагается на берегу Средиземного моря. Город находится в семи километрах от сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что с утра 7 октября страна находится в состоянии войны.

Появилось видео с уничтоженным палестинцами израильским танком "Меркава".

Фото и видео: Telegram / Kotsnews