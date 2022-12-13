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Гутнев: Параллельный импорт позволяет России избегать дискриминации по цене и качеству

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В список попали IKEA, Hasbro и Mattel.

Параллельный импорт позволяет государству избегать дискриминации по цене и качеству товаров. Соответствующей информацией с журналистами в ходе парламентского брифинга рассказал российский председатель по Комитету промышленности и торговли Владимир Гутенев. Чиновник пояснил, что профильное министерство расширило перечень таких поставок на территорию страны. В частности, в этот список попала продукция такого известного шведского бренда как IKEA, производители игрушек Hasbro и Mattel. Власти полагают, что параллельный импорт никак не скажется на импортозамещении в России.

Минпромторг передал Минобороны список востребованных профессий.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: hasbro, ikea, mattel, владимир гутенев, импортозамещение, минпромторг, параллельный импорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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