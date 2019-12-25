Гутерриш заявил, что затягивание конфликта на Украине повлияет на весь мир

Генсек ООН рассказал о том, что не является "ведьмой".

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш не стал прогнозировать сроки завершения регионального конфликта на Украине, но выразил опасение по поводу глобальной угрозы его затягивания. Соответствующей информацией специалист поделился в ходе общения с журналистами в штаб-квартире ООН. Дополнительно иностранец расценивает прекращение работы черновой черноморской инициатива как эксалацию кризиса.

Я не ведьма, умеющая предсказывать будущее. Затянувшийся конфликт окажет еще большее влияние на мир, особенно на развивающиеся страны... Это серьезная эскалация, касающаяся важных для мира продуктов. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН заявил, что не обеспокоен сокращением поставок урана из Нигера.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций