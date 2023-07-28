Генсек ООН заявил, что не обеспокоен сокращением поставок урана из Нигера

Антониу Гутерриш смог пообщаться с похищенным военными президентом Нигера.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что не обеспокоен сокращением поставок урана из африканской страны Нигер, в которой эксперты фиксируют попытку государственного переворота. В ходе общения с журналистами специалист объяснил, что руководство государств по всему миру заинтересовано в зарабатывании денежных средств за счет тех ресурсов, которыми они обладают.

Поэтому мои нынешние обеспокоенности касаются не урана, а людей. С нашей стороны не было контактов с ответственными за переворот. Антониу Гутерриш, генсек ООН

В настоящее время Нигер занимает седьмую позицию в мире и вторую в Африке после Намибии по объемам добычи урана. В 2021 году на долю страны приходилось 4,65% от общемирового объема производства урана. Известно, что к текущему моменту ООН не вступала в контакт с военнослужащими, заявившими об отстранении от власти президента Нигера. Однако международная структура поддерживает посредническую миссию ECOWAS. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ранее генсек узнал от президент Нигера Мохамеда Базума о том, что ситуация в стране остается серьезной, но он находится в порядке.

Я говорил с президентом Базумом вчера. Я не знаю его точного местонахождения, но его удерживают. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН обеспокоен противоречиями между членами Совбеза.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций