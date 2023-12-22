Гутерриш назвал конфликт в Газе самым смертоносным для гражданского населения

Генсек ООН оценил последствия трагедии на Ближнем Востоке.

Региональный конфликт в секторе Газа стал самым смертоносным для гражданского населения. Соответствующие опасения эксперт огласил журналистам во время брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, выступая перед началом заседания Совета Безопасности по проблемам Ближнего Востока. Эксперт добавил, что Всемирная организация будет выяснять причины гибели каждого своего сотрудника на территории палестинского анклава.

Война в Газе стала самым смертоносным последствием для гражданского населения, для сотрудников гуманитарных организаций, для наших коллег. Около 196 сотрудников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН, были убиты. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Напомним, что 2 апреля организация World Central Kitchen (WCK), занимающаяся предоставлением бесплатного питания пострадавшему мирному населению от различных стихийных бедствий, получила сведения о гибели своих сотрудников. Трагедия произошла в результате воздушного удара по их автомобилю в тот момент, когда специалисты находились в южном направлении от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Жертвами стали семь сотрудников WCK: палестинец, а также граждане Австралии, Канады.

Генсек ООН обеспокоен использованием Израилем ИИ для бомбардировок Газы.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций