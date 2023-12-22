Генсек ООН обеспокоен использованием Израилем ИИ для бомбардировок Газы

Антониу Гутерриш оценил внедрение технологий в целеуказание на боевых действиях в регионе.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен сообщениями о том, что военнослужащие еврейского государства при бомбардировках сектора Газа используют технологии искусственного интеллекта для установления целей ударов. Такая ситуация может привести в большему количеству жертв среди мирных жителей в палестинском анклаве и его особенно густонаселенных районах. Соответствующие опасения эксперт огласил журналистам во время брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, выступая перед началом заседания Совета Безопасности по проблемам Ближнего Востока. Спикер заметил, что нельзя отдавать на откуп холодному расчету алгоритмов решения, связанными с жизнями и смертями, влияющие на судьбы семей.

ИИ должен использоваться во благо, а не использоваться для ведения войны в промышленных масштабах, размывая ответственность. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН: украинский конфликт должен быть улажен мирным путем.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций