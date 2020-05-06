Гутерреш выступил за скорейший обмен пленных с "Азовстали"

Генсек ООН объяснил, какую роль выполняет при решении проблемы Мариуполя.

ООН выступает за скорейший обмен пленными между РФ и Украиной. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции со шведским премьер-министром Магдаленой Андерсон. Эксперт прокомментировал ситуацию с тем, что солдаты местных национальных батальонов Мариуполя сдались в плен российским силам. Пресса поинтересовалась у иностранца о том сыграет ли Всемирная организация роль в вывозе этих военнослужащих из РФ.

ООН была вовлечена в эвакуацию гражданских лиц с "Азовстали". ООН напрямую не была вовлечена в эвакуацию военных, потому что это не наша компетенция. Антониу Гутерриш, генсек ООН

генсек ООН подчеркнул, что Всемирная организация при этом настаивала на проведение как можно более быстрой процедуры по обмену солдатами, чтобы проблема решалась "определенным образом".

Гутерриш: для решения продовольственного кризиса необходим экспорт из России.

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet

