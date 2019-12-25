Гутерриш: для решения продовольственного кризиса необходим экспорт из России

Генсек ООН призвал продолжать диалог по возвращению продукции РФ и Украины на мировые рынки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что для решения продовольственного кризиса необходим экспорт продукции из России. Соответствующее заявление эксперт из Всемирной организации сделал в рамках совместной пресс-конференции со шведским премьер-министром Магдаленой Андерссон. Он призвал вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию, поступающую из Москвы и Киева.

Позвольте сказать честно - нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции из Украины и продовольствия и удобрений из России. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Дипломат уточнил, что прилагает все свои возможности для того, чтобы диалог по глобальной продовольственной безопасности продвигался.

Захарова: заявления представителей администрации США надо перепроверять.

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet