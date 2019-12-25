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Гутерриш: для решения продовольственного кризиса необходим экспорт из России
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Гутерриш: для решения продовольственного кризиса необходим экспорт из России

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Генсек ООН призвал продолжать диалог по возвращению продукции РФ и Украины на мировые рынки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что для решения продовольственного кризиса необходим экспорт продукции из России. Соответствующее заявление эксперт из Всемирной организации сделал в рамках совместной пресс-конференции со шведским премьер-министром Магдаленой Андерссон. Он призвал вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию, поступающую из Москвы и Киева.

Позвольте сказать честно - нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции из Украины и продовольствия и удобрений из России.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Дипломат уточнил, что прилагает все свои возможности для того, чтобы диалог по глобальной продовольственной безопасности продвигался.

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Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet

Теги: антониу гутерриш, оон, продовольственный кризис
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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