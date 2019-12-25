Губерниев прокомментировал призыв французских СМИ лишить Петербург матчей Евро

Он заявил, что Россия проведет матчи достойно, как и другие спортивные мероприятия.

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о призыве французских СМИ лишить Петербург матчей Евро. Об этом он рассказал изданию "Спорт-Экспресс".

Губерниев отметил, что только по мнению французских СМИ Петербург не должен проводить матчи в рамках ЕВРО-2020. Он заявил, что Россия проведет матчи достойно, как и другие спортивные мероприятия. Губерниев не понимает смысл данного высказывания со стороны французских СМИ.

Напомним, французское издание Le Monde заявило о требовании лишить Петербург права на проведение матчей чемпионата Европы по футболу в этом году. Это связано с недавней посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого находится основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.

Ранее мы писали, что в Никольских рядах на время Евро-2020 появится фан-зона. Гости фан-зоны смогут смотреть матчи вместе с легендами сборной России по футболу и звездными болельщиками сборной.

Фото: guberniev.tv



