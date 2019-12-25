В Никольских рядах на время Евро-2020 появится фан-зона

Гости фан-зоны смогут смотреть матчи вместе с легендами сборной России по футболу и звездными болельщиками сборной.

В Никольских рядах на время проведения ЕВРО-2020 в Петербурге откроется фан-зона "Наши парни. Играем за вас". Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Гости фан-зоны смогут смотреть матчи вместе с легендами сборной России по футболу и звездными болельщиками сборной. В пресс-службе отметили, что в Петербурге также начнут работать брендированные автобусы "Играем за вас", на которых будут изображены символика сборной и портреты игроков.

В пресс-службе кураторов "Никольских рядов" – инвестиционно-консалтинговой компании Ales Capital – рассказали Piter.tv, что в настоящее время перед открытием фан-зоны ведутся подготовительные работы, анонс события и программа мероприятий должны появиться на следующей неделе.

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Фото: Piter.tv