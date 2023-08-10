Губернаторы-демократы заявили о поддержке Байдена после встречи с ним

Тим Уолз дал обещание "прикрыть спину" главе США.

Губернаторы от Демократической партии США поддерживают действующего лидера Белого дома Джо Байдена, баллотирующегося на второй президентский срок. Соответствующее заявление сделал губернатор от штата Миннесота Тим Уолз по результатам рабочей встречи с политиком. Известно, что мероприятие состоялось в Вашингтоне. Уолз, а также губернаторы штатов Нью-Йорк и Мэриленд Кэти Хокул и Уэс Мур пообщались со СМИ около парадного входа в Западное крыло администрации страны.

Он прикрывал нас во время COVID-19, в период восстановления и во время всего, что происходило, и теперь губернаторы готовы прикрыть его, и мы работаем вместе. Президент Байден участвует, чтобы победить. И мы обещаем ему нашу поддержку Тим Уолз, губернатор Миннесоты

Губернатор отметил, что победа на президентских выборах в ноябре 2024 года является основным приоритетом для Джо Байдена.

Харрис ушла от ответа на вопрос, готова ли она возглавить США вместо Байдена.

Фото и видео: YouTube / WCCO - CBS Minnesota