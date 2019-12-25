Губернатор считает, что в Петербурге вырос риск заражения COVID-19

Чтобы не заразиться коронавирусом, он рекомендует сделать прививку и соблюдать социальную дистанцию.

Александр Беглов напомнил, что пандемия еще не закончилась. По мнению градоначальника Петербурга, весна - период, когда риск заболеть коронавирусом многократно увеличивается. Об этом сообщили на сайте "Фонтанки" 22 марта.

Глава Северной столицы уверен, что вакцинация, социальная дистанция и гигиена рук помогут избежать заражения. Известно, что сегодня Александр Беглов сделал повторную прививку от covid-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо.

Ранее на Piter.tv сообщили, что переболевшие коронавирусом медики получили по 300 тысяч рублей в Петербурге.

Фото: Piter.tv