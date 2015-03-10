Губернатор подписал 18 постановлений и один городской закон за неделю

В том числе усовершенствовали порядок использования официальных символов города.

За прошедшую неделю губернатор Петербурга Александр Беглов подписал 18 постановлений и один городской закон, сообщили в Смольном.

В число подписанных документов вошел порядок использования официальных символов города. Горожане могут использовать изображения герба или малого герба при условии, что не будут проявлять публичное неуважение к ним и будут использовать с некоммерческими целями.

Также был подписан проект закона об изменениях в Социальный кодекс Петербурга. Согласно поправкам, размер пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличится и будет зависеть от дохода семьи. За бюджетный счёт будет оплачиваться их отдых в лагерях и санаториях в период весенних каникул. Также установлена еличина прожиточного минимума на душу населения за четвёртый квартал 2020 года – 11 910 рублей 40 копеек.

Помимо этого компания "АВА-ПЕТЕР" получит участок для строительства пятиэтажного медицинского центра.

Ранее мы писали, что в Петербурге запустили сборку медицинского оборудования мирового уровня.

Фото: Piter.TV