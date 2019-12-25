В Петербурге запустили сборку медицинского оборудования мирового уровня

Технологии созданы в рамках национального проекта "Здравоохранение".

В пятницу, 18 марта, состоялась торжественная церемония открытия медицинского комплекса современных разработок от петербургского концерта ВКО "Алмаз-Антей". На мероприятии присутствовали гендиректор концерта Яна Новикова, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и вице-губернатор Максим Соколов. Об этом сообщили "Невские новости".

Петербуржцам показали два флагмана новой линейки медоборудования, которое будет запущено в серийное производство. Устройство поможет в исследованиях в области рентгенографии, рентгеноскопии, линейной томографии и флюорографии. Планируется, что разработки будут внедрены в лечебные учреждения. В рамках церемонии также был продемонстрирован роботизированный экзоскелет, который поможет пациентам с нарушениями подвижности ног.

Ранее мы писали, что в Петербурге с начала года выявили два случая гриппа А.

Фото: "Невские новости"