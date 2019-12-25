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В Петербурге запустили сборку медицинского оборудования мирового уровня
Сегодня, 18:12
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smirenny

В Петербурге запустили сборку медицинского оборудования мирового уровня

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Технологии созданы в рамках национального проекта "Здравоохранение".

В пятницу, 18 марта, состоялась торжественная церемония открытия медицинского комплекса современных разработок от петербургского концерта ВКО "Алмаз-Антей". На мероприятии присутствовали гендиректор концерта Яна Новикова, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и вице-губернатор Максим Соколов. Об этом сообщили "Невские новости".

Петербуржцам показали два флагмана новой линейки медоборудования, которое будет запущено в серийное производство.  Устройство поможет в исследованиях в области рентгенографии, рентгеноскопии, линейной томографии и флюорографии. Планируется, что разработки будут внедрены в лечебные учреждения. В рамках церемонии также был продемонстрирован роботизированный экзоскелет, который поможет пациентам с нарушениями подвижности ног.

Ранее мы писали, что в Петербурге с начала года выявили два случая гриппа А.

Фото: "Невские новости"

Теги: сборка медицинского оборудования
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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